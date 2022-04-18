На оборудование для «умной» спортивной площадки на территории школы №49 в Казани выделят 33,3 млн рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на поставку и монтаж комплекта спортивно-технологического оборудования для создания «умной» спортивной площадки на территории школы №49 в Казани. Начальная цена договора — 33,3 млн рублей. Финансирование осуществляется за счет федерального и республиканского бюджетов.

Комплект оборудования включает в себя искусственное покрытие, футбольные ворота, баскетбольную стойку, трибуны на 100 мест, уличные силовые тренажеры. Также необходимо поставить комплект для детского воркаута: двухуровневый рукоход, параллельные брусья, комплекс с канатом, кольцами, шведской стенкой и скалодромом и др.



Фото: Олег Тихонов (архив)

Оказать услугу необходимо до 1 августа 2022 года. Заявки на участие принимаются до 26 апреля. Подрядчика определят 28 апреля.

Недавно Главинвестстрой объявил тендер на строительство крытого футбольного манежа с административным зданием в поселке Богатые Сабы Сабинского района. На эти цели предусмотрели 76,1 млн рублей. Срок выполнения работ — до 30 ноября 2022 года.

Диана Жиленкова