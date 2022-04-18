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На оборудование для «умной» спортивной площадки на территории школы №49 в Казани выделят 33,3 млн рублей

16:48, 18.04.2022 5
На оборудование для «умной» спортивной площадки на территории школы №49 в Казани выделят 33,3 млн рублей
Фото: Олег Тихонов (архив)

Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на поставку и монтаж комплекта спортивно-технологического оборудования для создания «умной» спортивной площадки на территории школы №49 в Казани. Начальная цена договора — 33,3 млн рублей. Финансирование осуществляется за счет федерального и республиканского бюджетов.

Комплект оборудования включает в себя искусственное покрытие, футбольные ворота, баскетбольную стойку, трибуны на 100 мест, уличные силовые тренажеры. Также необходимо поставить комплект для детского воркаута: двухуровневый рукоход, параллельные брусья, комплекс с канатом, кольцами, шведской стенкой и скалодромом и др.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Оказать услугу необходимо до 1 августа 2022 года. Заявки на участие принимаются до 26 апреля. Подрядчика определят 28 апреля.

Недавно Главинвестстрой объявил тендер на строительство крытого футбольного манежа с административным зданием в поселке Богатые Сабы Сабинского района. На эти цели предусмотрели 76,1 млн рублей. Срок выполнения работ — до 30 ноября 2022 года.

Диана Жиленкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 18 апр
    а мы тоже такую хотим! у нас в школе даже "глупой площадки" нет!
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  • Анонимно 18 апр
    почему какие-то избранные школы получают дотации, а другие нет? от директора зависит или как?
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    Анонимно 18 апр
    Да вроде сейчас стараются равномерно обустраивать школы. Вообще, сейчас с этим дела обстоят намного лучше, чем было раньше - и новые школы строят, и старые ремонтируют. Те же спорт.площадки создают.
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    Анонимно 18 апр
    Не везде еще территория позволяет, особенно если школа старая и в центре. У нас новая баскетбольная площадка, а больше ничего на территорию и не поместишь.
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  • Анонимно 18 апр
    На фото 49я школа? Как будто новая смотрится
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