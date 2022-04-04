На строительство крытого футбольного манежа в Богатых Сабах выделят 76,1 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на строительство крытого футбольного манежа с административным зданием в поселке Богатые Сабы Сабинского района. Начальная цена договора — 76,1 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет республики.

У объекта должно быть каркасно-тентовое покрытие. Футбольное поле займет площадку 20х40 метров.

В список работ входят устройство фундаментов и оснований, устройство кровли и фасадные работы, устройство наружных сетей канализации и водоснабжения, благоустройство и так далее.

Фото: Максим Платонов

Оказать услугу необходимо до 30 ноября текущего года. Заявки на участие принимаются до 11 апреля. Подрядчика определят 13 апреля.

В этом году в Татарстане планируют построить еще шесть крытых футбольных манежей. На эти цели предусмотрели 457,7 млн рублей. Объекты появятся в селах Высокая Гора и Средняя Камышла, в городах Буинске, Мензелинске, Мамадыше и Елабуге.

Диана Жиленкова