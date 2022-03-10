Курсы евро и доллара вновь обновили исторический максимум на Мосбирже

Фото: Анна Сейтумерова

Сегодня курсы евро и доллара на Московской бирже снова обновили исторический максимум. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

По данным биржи, на 11.11 мск курс евро вырос до 132,31 рубля. К 11.40 мск он упал до 131,1 рубля.

Курс доллара на 10.32 мск составил 120,5 рубля. К 11.40 мск он снизился до 120,4 рубля.

Фото: pixabay.com

Накануне доллар на Московской бирже достиг 120 рублей. Курс евро поднялся до 130 рублей. 7 марта курсы доллара и евро вновь дошли до исторических максимумов на рынке Forex. Доллар поднимался до 154 рублей, евро — 168,08 рубля.



Дарья Акимова