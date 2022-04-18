В Татарстане экс-полицейский получил 5 лет за использование рабского труда

Нурлатский горсуд вынес новый приговор по первому в Татарстане делу о «полицейском рабстве». За использование рабского труда и превышение полномочий бывший оперативник угрозыска Нурлата Динар Гафиятов получил 5 лет колонии общего режима.



Оглашение приговора завершилось в пятницу после 22 часов, сообщил «Реальному времени» представитель потерпевшего Андрей Сучков.

Напомним, в декабре 2020-го Гафиятов уже признавался Аксубаевским судом виновным по данному делу, но Верховный суд РТ аннулировал его приговор и посадку на 4 года, усмотрев в решении первой инстанции процессуальные нарушения. На повторное рассмотрение дело направили в Нурлат.

По версии Следкома и прокуратуры, в мае 2019-го Гафиятов увез свидетеля по уголовному делу Идриса Садыкова в дом своего отца и на протяжении трех недель заставлял его работать в этом хозяйстве, избивая и угрожая в случае побега «повесить на него преступление». «За отказ чистить туалет ошпарили руки кипятком», — вспоминал в суде потерпевший. Отпустили Садыкова, когда его сестра написала заявление в правоохранительные органы и стала требовать от силовиков принять меры к розыску.

По тому же делу отец полицейского Равиль Гафиятов уже получил условный срок. Вину отец и сын не признавали, утверждая, что нанимали Садыкова для выполнения конкретной работы и ни к чему насильно не принуждали.