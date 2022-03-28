В Татарстане вынесли приговор по делу о рабстве

Фото: «Реальное время»/ Ринат Назметдинов

4 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 5 лет получил за использование рабского труда пенсионер Равиль Гафиятов из Аксубаевского района Татарстана. Как выяснило «Реальное время», на днях этот приговор вступил в силу, поскольку прокуратура отозвала свое апелляционное представление, уже направленное вместе с материалами дела в Верховный суд РТ.



Равиль Гафиятов — это отец бывшего оперативника угрозыска Нурлата Динара Гафиятова, который первым предстал перед судом по данному делу. В декабре 2020-го Аксубаевский райсуд наказал экс-полицейского 4 годами колонии, однако в июне 2021-го этот приговор был отменен, в том числе по требованию стороны обвинения. Ранее прокуроры запрашивали для «рабовладельца» 14 лет колонии строгого режима, обвиняя еще и в превышении должностных полномочий.

На данный момент дело Динара Гафиятова находится на рассмотрении в Нурлатском горсуде.

По версии Следкома и прокуратуры, в мае 2019-го полицейский увез свидетеля по уголовному делу Идриса Садыкова в дом своего отца и на протяжении трех недель заставлял его работать в этом хозяйстве, избивая и угрожая в случае побега «повесить на него преступление». «За отказ чистить туалет ошпарили руки кипятком», — вспоминал в суде потерпевший. Отпустили Садыкова, когда его сестра написала заявление в правоохранительные органы и стала требовать от силовиков принять меры к розыску.

Вступившим в силу приговором Нурлатского горсуда в отношении Равиля Гафиятова установлено: он занимался эксплуатацией Садыкова, заставляя его выполнять самую черную работу.

В ходе следствия и суда оба обвиняемых отрицали какое-либо насилие, утверждая, что труд потерпевшего в их хозяйстве был добровольным и он был им «как член семьи». Судили отца и сына отдельно, поскольку материалы в отношении первого ранее были выделены в отдельное производство в связи с болезнью.