Путин обсудил с Совбезом России ход спецоперации на Украине и переговоры с Киевом

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны ход специальной военной операции на Украине, а также переговоры между делегациями Москвы и Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе совещания особое внимание уделили необходимости активного противодействия информационным и иным диверсиям украинской стороны.

В мероприятии принимали участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь СБ РФ Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин и другие, пишет ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Сегодня Лавров заявил, что Украина представила накануне свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле. По его словам, украинская сторона заявляла, что гарантии безопасности не будут распространяться на Крым, однако в новом варианте договора этого пункта нет. Также Киев изменил ранее согласованное положение о проведении военных учений. В частности, не упомянута необходимость получения согласия России.



Вчера Песков констатировал, что переговорный процесс между Россией и Украиной продолжается, однако идет «гораздо более вязко», чем хотелось бы. При этом он уточнил, что переговоры продолжаются.



Татьяна Леухина