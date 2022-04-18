В Казани 20-летний строитель погиб от удара током, когда работал «болгаркой»

17 апреля на строительной площадке по улице Х. Такташ в Казани 20-летний рабочий получил смертельные травмы, когда проводил монтажные работы с использованием «болгарки», сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



Рабочий получил удар электрическим током и скончался на месте. Следственные органы СК России по республике возбудили дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека (по ч. 2 ст. 216 УК РФ).

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В марте в Менделеевске машиниста станка признали виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ). 27 августа прошлого года мужчина допустил к работе на машине для формирования регенерата 14-летнего подростка. Тот получил тяжелую травму, из-за которой лишился руки до плеча. Свою вину машинист полностью признал.

Маргарита Головатенко