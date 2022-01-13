В Татарстане машиниста обвинили в несчастном случае, в котором 14-летний подросток лишился руки

Фото: прокуратура РТ

В Татарстане 38-летнего оператора машинного станка ООО «Бонус-Кама» обвинили по ч. 1 ст. 216 УК РФ о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Прокуратура Менделеевского района республики утвердила обвинение, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Как считает следствие, 27 августа фигурант дела, находясь в производственном помещении завода на улице Пионерской в Менделеевске, нарушил требования безопасности: он допустил к работе на машине для формования регенерата 14-летнего подростка. В результате последний во время производственного процесса получил травматическую ампутацию руки до плеча.

Фото: прокуратура РТ

Следствие считает, что несчастный случай произошел по вине обвиняемого. Свою вину мужчина полностью признал.

Маргарита Головатенко