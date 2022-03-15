В Менделеевске рабочего, по вине которого подросток лишился руки, приговорили к двум годам ограничения свободы

В Менделеевске машиниста станка признали виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



27 августа прошлого года мужчина допустил к работе на машине для формирования регенерата 14-летнего подростка. Тот получил тяжелую травму, из-за которой лишился руки до плеча. Свою вину машинист полностью признал.



Фото: прокуратура РТ

Суд приговорил его к двум годам ограничения свободы. Также мужчина должен выплатить потерпевшему 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.



Татьяна Леухина