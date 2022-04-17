Казанский гимнаст Даниел Маринов завоевал золотую медаль в упражнении на перекладине

Гимнаст из Казани Даниел Маринов завоевал золотую медаль и стал чемпионом России в упражнении на перекладине. Соревнования по спортивной гимнастике прошли в столице Татарстана.

Результат Маринова — 13,866 балла. В тройку лучших вошли гимнасты с результатами 13,333 и 13,266 балла.

В копилке спортсмена две медали — накануне он взял бронзу в вольных упражнениях, сообщается на сайте мэрии Казани.

17-летний Маринов тренируется в спортивной школе олимпийского резерва «Первая» под руководством тренеров Радика Курмангалина и Марии Синцовой.

Ранее олимпийский чемпион Токио в командном многоборье Никита Нагорный завоевал золотую медаль в опорном прыжке на чемпионате России по спортивной гимнастике. Его результат составил 14,516 балла.



О том, как проходит чемпионат России по спортивной гимнастике в Казани — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина