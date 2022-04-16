Российские военные эвакуировали более 15 тысяч человек из ДНР, ЛНР и Украины

Фото: скриншот видео Минобороны

Российские военные за сутки эвакуировали 15,8 тысяч человек из Украины, ДНР и ЛНР. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

С начала специальной военной операции в Россию эвакуировали уже 837 157 человек, 154 396 из них — дети. Государственную границу РФ пересекли 111 029 единиц личного автомобильного транспорта, из них за сутки — 2 034.

Фото: vk.com/dnr_online_su

Из Мариуполя за сутки выехали 945 человек. Из города вывезли 139 678 человек, передает «РИА Новости».

Сегодня утром Минобороны России сообщило, что из города Изюм Харьковской области Украины вывезли в Россию первых беженцев. На автобусах в сопровождении российских военных и техники населенный пункт покинули около 100 человек, в том числе 10 детей. Колонна автобусов пересекла границу и въехала в Белгородскую область через автомобильный пункт пропуска Вериговка-Чугуновка.



Татьяна Леухина