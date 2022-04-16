В Казани устранили аварию на водоводе на площади Тысячелетия

В Казани на площади Тысячелетия специалисты МУП «Водоканал» устранили аварию на водоводе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что в настоящее время проводится опрессовка. Затем специалисты перейдут к восстановлению благоустройства на этом месте.

Фото: t.me/kzn_official

Накануне утром стало известно, что на площади, недалеко от памятника меценату Асгату Галимзянову произошла авария — открылась течь на водоводе диаметром 900 мм. Из-за потопа без воды остались 94 дома, три детсада и четыре школы, а также на 4 часа 47 минут приостанавливалось движение троллейбусного маршрута №2. Затем власти Казани сообщили о локализации места повреждения водовода на площади и пообещали устранить аварию к утру 17 апреля.







Дарья Акимова