В Казани из-за скопления воды на площади Тысячелетия приостановлено движение троллейбусного маршрута №2

Фото: Комитет по транспорту Казани

В Казани из-за скопления воды на площади Тысячелетия временно приостановлено движение троллейбусного маршрута №2. Об этом в своем телеграм-канале сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Ранее стало известно, что на площади Тысячелетия, недалеко от памятника меценату Асгату Галимзянову произошла авария — открылась течь на водоводе диаметром 900 мм. Из-за этого отключили водоснабжение, отключение затронет 94 многоквартирных дома, три детских сада и четыре школы.

На место выехали бригады «Водоканала», к устранению течи привлекли пять единиц техники. Сроки восстановления водоснабжения не называются. Причины аварии также неизвестны.

Фото: kzn.ru

19 января сообщалось, что власти Казани утвердили расходы на содержание очистных сооружений поверхностных сточных вод на выпусках сетей ливневой канализации — в 2022 году. На это было выделено 59,9 миллиона рублей, что фактически на 20 миллионов больше, чем в 2021-м, когда столица Татарстана особенно страдала из-за подтоплений.

Цель — обеспечение безаварийной эксплуатации объектов и бесперебойного функционирования конструкций. В случае возникновения аварий рабочие должны устранять последствия круглосуточно, не только в будни, но и в выходные и праздничные дни.

Максим Кокунин