В Казани из-за скопления воды на площади Тысячелетия приостановлено движение троллейбусного маршрута №2
В Казани из-за скопления воды на площади Тысячелетия временно приостановлено движение троллейбусного маршрута №2. Об этом в своем телеграм-канале сообщает МУП «Метроэлектротранс».
Ранее стало известно, что на площади Тысячелетия, недалеко от памятника меценату Асгату Галимзянову произошла авария — открылась течь на водоводе диаметром 900 мм. Из-за этого отключили водоснабжение, отключение затронет 94 многоквартирных дома, три детских сада и четыре школы.
На место выехали бригады «Водоканала», к устранению течи привлекли пять единиц техники. Сроки восстановления водоснабжения не называются. Причины аварии также неизвестны.
19 января сообщалось, что власти Казани утвердили расходы на содержание очистных сооружений поверхностных сточных вод на выпусках сетей ливневой канализации — в 2022 году. На это было выделено 59,9 миллиона рублей, что фактически на 20 миллионов больше, чем в 2021-м, когда столица Татарстана особенно страдала из-за подтоплений.
Цель — обеспечение безаварийной эксплуатации объектов и бесперебойного функционирования конструкций. В случае возникновения аварий рабочие должны устранять последствия круглосуточно, не только в будни, но и в выходные и праздничные дни.
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