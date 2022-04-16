Путин подписал закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии

Президент России Владимир Путин подписал закон, подразумевающий введение штрафов за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

За нарушение гражданам грозит штраф от одной до двух тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Для должностных лиц устанавливается штраф в размере от двух до четырех тысяч рублей, а для юридических лиц — от 10 до 50 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Данный закон был принят Госдумой 6 апреля. Совет Федерации одобрил его 13 апреля.

Законопроект о наказании за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии был внесен в Госдуму в октябре прошлого года. Инициаторами выступили депутаты Елена Ямпольская, Александр Жуков, а также сенаторы Алексей Пушков и Ольга Ковитиди.

Диана Жиленкова