В Госдуму внесли проект о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии

В Госдуму внесен законопроект о наказании за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии. Документ опубликован в базе данных российского парламента.

— В соответствии с проектируемой частью первой статьи 13.47 КоАП РФ предлагается установить ответственность в виде: административного штрафа для граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей либо административного ареста на срок до пятнадцати суток; для должностных лиц — от одной тысячи до четырех тысяч рублей; для юридических лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, — говорится в пояснительной записке.

Фото: duma.gov.ru

Летом президент России Владимир Путин подписал закон о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне.

Алексей Нечаев