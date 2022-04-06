Госдума приняла закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект о штрафах за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. За нарушение гражданам грозит штраф от одной до двух тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Для должностных лиц устанавливается штраф в размере от двух до четырех тысяч рублей, а для юридических лиц — от 10 до 50 тысяч рублей. В случае повторного правонарушения гражданам грозит штраф от двух с половиной до пяти тысяч рублей либо арест на срок до 15 суток.



Фото: duma.gov.ru

Для должностных лиц устанавливается штраф в размере от пяти до 20 тысяч рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года, для юрлиц — штраф от 50 до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, передает «РИА Новости».

Законопроект о наказании за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии был внесен в Госдуму в октябре прошлого года. С такой инициативой выступили депутаты Елена Ямпольская, Александр Жуков, а также сенаторы Алексей Пушков и Ольга Ковитиди.

Диана Жиленкова