В ОПЕК предупредили, что санкции против России могут привести к кризису с поставками нефти

Санкции против России могут привести к одному из самых серьезных потрясений с поставками нефти за всю историю. Восполнить потери этих объемов будет невозможно, предупредил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

Ограничения могут привести к потере в день более 7 миллионов баррелей российского экспорта нефти и топлива. По его словам, нынешние колебания вызваны факторами, которые полностью неподконтрольны ОПЕК, пишет «РИА Новости».

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На прошлой неделе вице-премьер страны Александр Новак отмечал, что в этом месяце в России добыча нефти может снизиться на 4—5%. Причины в смене логистики и финансовых сложностях.

Ранее он рассказал, что российская нефтяная отрасль переживает перереструктуризацию: меняются логистика и схемы финансирования. В связи с этим на рынке наблюдается волатильность.

В марте вице-премьер заявлял, что добыча газа и нефти в России выполняется в полном объеме, несмотря на введенные санкции. По его словам, решения США и Британии об отказе от импорта российских нефти и нефтепродуктов повлияли на это незначительно.

Татьяна Леухина