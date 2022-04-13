Нехаммер заявил, что Вена, Берлин и Будапешт выступают против эмбарго на российский газ

Вена, Берлин и Будапешт выступают против эмбарго на поставки российского газа. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

— Австрия на стороне других стран — членов ЕС и на стороне санкций против России. Но санкции должны бить по России сильнее, чем по Евросоюзу, - приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Еврокомиссия и Совет ЕС обсуждают запрет поставок нефти, однако газ — отдельный вопрос, от него зависят промышленности разных стран.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в понедельник прибыл в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Тогда он сообщал, что переговоры были открытыми и прямыми, но жесткими. Отдельно он подчеркнул, что «это был не дружеский визит».



31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами в рублях.

На прошлой неделе Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России. Так, Советом ЕС запрещены заходы российских судов в порты европейских стран. Согласовано эмбарго на поставки российского угля.

Татьяна Леухина