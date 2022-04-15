В селе Тюлячинского районе Татарстана появится новый ФАП

Фото: пресс-служба Минздрава Татарстана

В селе Алан Тюлячинского района Татарстана появится новый фельдшерско-акушерский пункт. Модульное типовое здания начали строить в конце марта по программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая с этого года включена в национальный проект «Здравоохранение», сообщили пресс-службе Минздрава республики.



Плановую и экстренную медицинскую помощь в современных условиях смогут получить порядка 450 жителей сел Алан и Ключище. Пока их принимают в приспособленном помещении площадью 31 кв. м в здании Аланского детского сада. Расстояние до ЦРБ — 12 км.

Фото: пресс-служба Минздрава Татарстана

На обслуживании Аланского фельдшерско-акушерского пункта находятся средняя общеобразовательная школа, детское дошкольное учреждение, сельская библиотека, сельский дом культуры, два магазина, молочно-товарная ферма и почта, сообщил главный врач Тюлячинской ЦРБ Ирек Галиуллин.

Фото: пресс-служба Минздрава Татарстана

В январе объявили тендер на строительство в Татарстане 29 новых фельдшерско-акушерских пунктов в 2022 году. На эти цели предусмотрели 650,6 млн рублей.

В феврале Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на строительство еще 23 ФАП на территории республики за 143,4 млн рублей.

Маргарита Головатенко