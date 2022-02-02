В Татарстане на строительство фельдшерско-акушерских пунктов выделят еще более 140 млн рублей
Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на строительство 23 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) на территории республики. Начальная цена договора — 143,4 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет РТ.
Предполагается строительство фельдшерско-акушерских пунктов по модульной технологии при Агрызской, Аксубаевской, Апастовской, Буинской, Елабужской, Заинской, Зеленодольской, Сабинской центральных районных больницах и др. Оказать услугу необходимо до 20 декабря 2022 года.
Заявки на участие принимаются до 8 февраля. Подрядчика определят 10 февраля.
Недавно стало известно о появлении еще почти 30 новых фельдшерско-акушерских пунктов на территории республики. Их планируют основать в Азнакаевском, Актанышском, Бугульминском, Заинском, Зеленодольском и других районах РТ. Оказать услугу необходимо до 30 ноября 2022 года.
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