В 2022 году в Татарстане появятся почти 30 новых фельдшерско-акушерских пунктов

Фото: Максим Платонов

Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на строительство на территории республики 32 медучреждений, в том числе 29 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). На эти цели предусмотрели 650,6 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Например, ФАПы появятся Азнакаевском, Актанышском, Бугульминском, Заинском, Зеленодольском и других районах РТ. Кроме того, планируется строительство филиала детской поликлиники в поселке Дербышки, врачебной амбулатории в селе Старый Кувак и др.

Фото: Максим Платонов

Оказать услугу необходимо до 30 ноября 2022 года. Заявки на участие принимаются до 3 февраля.

В ноябре сообщалось, что в Альметьевске планируют отремонтировать центральную районную больницу за 48,6 млн рублей. Работы должны завершить к 1 мая 2022 года.

Диана Жиленкова