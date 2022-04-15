Гинцбург: третья фаза исследований назальной вакцины от COVID-19 может начаться через пару недель
Пострегистрационные исследования назальной вакцины против COVID-19 планируется начать через пару недель. Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Это исследование должно показать, что после назальной вакцины человек обладает стерильным иммунитетом, добавил ученый.
По словам Гинцбурга, такого рода исследование и его результаты могут стать принципиально новым шагом в борьбе с инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем, пишет ТАСС.
Министерство здравоохранения России зарегистрировало первую в мире назальную вакцину от коронавируса 1 апреля. Препарат, состоящий из двух компонентов, вводится с помощью специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели. Его можно использовать с 18 лет. На прошлой неделе Александр Гинцбург сообщал, что назальная вакцина вышла в гражданский оборот.
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