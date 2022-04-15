Гинцбург: третья фаза исследований назальной вакцины от COVID-19 может начаться через пару недель

Пострегистрационные исследования назальной вакцины против COVID-19 планируется начать через пару недель. Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Это исследование должно показать, что после назальной вакцины человек обладает стерильным иммунитетом, добавил ученый.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По словам Гинцбурга, такого рода исследование и его результаты могут стать принципиально новым шагом в борьбе с инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем, пишет ТАСС.

Министерство здравоохранения России зарегистрировало первую в мире назальную вакцину от коронавируса 1 апреля. Препарат, состоящий из двух компонентов, вводится с помощью специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели. Его можно использовать с 18 лет. На прошлой неделе Александр Гинцбург сообщал, что назальная вакцина вышла в гражданский оборот.

Татьяна Леухина