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Гинцбург: третья фаза исследований назальной вакцины от COVID-19 может начаться через пару недель

04:25, 15.04.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Гинцбург: третья фаза исследований назальной вакцины от COVID-19 может начаться через пару недель
Фото: pixabay.com

Пострегистрационные исследования назальной вакцины против COVID-19 планируется начать через пару недель. Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Это исследование должно показать, что после назальной вакцины человек обладает стерильным иммунитетом, добавил ученый.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По словам Гинцбурга, такого рода исследование и его результаты могут стать принципиально новым шагом в борьбе с инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем, пишет ТАСС.

Министерство здравоохранения России зарегистрировало первую в мире назальную вакцину от коронавируса 1 апреля. Препарат, состоящий из двух компонентов, вводится с помощью специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели. Его можно использовать с 18 лет. На прошлой неделе Александр Гинцбург сообщал, что назальная вакцина вышла в гражданский оборот.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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