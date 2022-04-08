Гинцбург сообщил, что назальная вакцина от COVID-19 вышла в гражданский оборот

Фото: Максим Платонов

Российская назальная вакцина от COVID-19 вышла в гражданский оборот. Об этом рассказал глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, препарат прошел контроль качества. Планируется использование той вакцины, которую уже развезли по регионам страны. Гинцбург уточнил, что состав препарата является тем же, что и у вакцины «Спутник V», передает «РИА Новости».

Фото: Ринат Назметдинов

Министерство здравоохранения России зарегистрировало первую в мире назальную вакцину от коронавируса на прошлой неделе. Препарат, состоящий из двух компонентов, вводится с помощью специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели. Его можно использовать с 18 лет.

В марте Минздрав страны зарегистрировал еще одну вакцину от COVID-19 — «Конвасэл». По данным разработчика, которым является Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), препарат будет эффективным в том числе против «стелс-омикрона».



Диана Жиленкова