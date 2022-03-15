Тигран Худавердян станет генеральным директором «Яндекса» в России

Управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян станет генеральным директором ее российского подразделения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

На этом посту Худавердян заменит Елену Бунину. Отмечается, что он будет совмещать новую должность с должностью управляющего директора всей группы компаний. Бунина останется в компании и продолжит работу в качестве HR-директора. Пост гендиректора она занимала с 1 декабря 2017 года.

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7 марта состав совета директоров «Яндекса» покинули основательница Wellville Эстер Дайсон и профессор финансов Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета Илья Стребулаев. Дайсон занимала пост независимого неисполнительного директора с 2006 года, Стребулаев — с 2018 года.

Дарья Акимова