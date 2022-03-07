Компанию «Яндекс» покинули два члена совета директоров

Состав совета директоров «Яндекса» покинули основательница Wellville Эстер Дайсон и профессор финансов Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета Илья Стребулаев. Об этом объявили в компании.

Дайсон занимала пост независимого неисполнительного директора с 2006 года, Стребулаев — с 2018 года. Пока эти должности остаются вакантными, передает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org

Остальные члены правления «продолжат поддерживать управленческую команду и сотрудников», «защищать интересы кредиторов, акционеров, пользователей и других заинтересованных сторон».

Сегодня стало известно, что совет директоров интернет-компании VK покинули пять ее членов: Жако Ван Дер Мерве, Чарльзе Сирле, Марке Ремоне Сороре, Ян Буне и Сан Хун Ким. Также пост управляющего директора и финансового директора компании покидает Мэттью Хаммонд.



Татьяна Леухина