Минобороны России пригрозило нанесением ударов по «центрам принятия решений» в Киеве

Фото: Скриншот видео Минобороны России

Вооруженные силы России нанесут удары по центрам принятия решений на Украине, в том числе в Киеве, в случае попыток диверсий и атаки территории РФ. Об этом предупредили в Минобороны России.

За сутки авиация поразила 10 военных объектов Украины. ВС России уничтожили 36 объектов противника, среди них пять опорных пунктов подразделений 24-й отдельной механизированной бригады в районах Попасная и Барвенково, командный пункт 15-го отдельного полка нацгвардии Украины в Черкасском, передает «РИА Новости».

Фото: vk.com/mil

Утром официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в Мариуполе в плен добровольно сдались 1 026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. За прошедшую ночь самолеты оперативно-тактической авиации ВКС России поразили 46 военных объектов Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата над населенным пунктом Афанасьевка.



Татьяна Леухина