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В центре Казани отключили свет из-за аварии

09:37, 14.04.2022 1
В центре Казани отключили свет из-за аварии
Фото: Максим Платонов (архив)

В центре Казани в настоящее время нет света, сообщили «Реальному времени» в АО «Сетевая компания».

Отключение электроэнергии связано с аварией. На место направили бригаду, подачу электричества обещали возобновить в ближайшее время — через 3—4 часа.

В итоге свет дали раньше, через час после отключения.

Отметим, в Казани в последнее время участились перебои с электроэнергией. Недавно они наблюдались в Советском и Ново-Савиновском районах города — люди жаловались, что в домах отключали свет без предупреждения.

Перебои в Ново-Савиновском районе наблюдались в течение нескольких дней — света не было в домах, на некоторых улицах не работали светофоры. Жители домов рассказали, что электроэнергию отключали на 1,5—2 часа. Перебои с электричеством наблюдались не только в жилых домах, но и в некоторых магазинах.

Тогда же на линии АО «Сетевая компания» сообщали нашему изданию, что отключение света во вторник было аварийным. Точную причину отключения не уточняли.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:35
    развал. полный! ну кто у нас з а электричество отвечает а??
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