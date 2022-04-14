В центре Казани отключили свет из-за аварии

Фото: Максим Платонов (архив)

В центре Казани в настоящее время нет света, сообщили «Реальному времени» в АО «Сетевая компания».

Отключение электроэнергии связано с аварией. На место направили бригаду, подачу электричества обещали возобновить в ближайшее время — через 3—4 часа.

В итоге свет дали раньше, через час после отключения.

Отметим, в Казани в последнее время участились перебои с электроэнергией. Недавно они наблюдались в Советском и Ново-Савиновском районах города — люди жаловались, что в домах отключали свет без предупреждения.

Перебои в Ново-Савиновском районе наблюдались в течение нескольких дней — света не было в домах, на некоторых улицах не работали светофоры. Жители домов рассказали, что электроэнергию отключали на 1,5—2 часа. Перебои с электричеством наблюдались не только в жилых домах, но и в некоторых магазинах.

Тогда же на линии АО «Сетевая компания» сообщали нашему изданию, что отключение света во вторник было аварийным. Точную причину отключения не уточняли.

Маргарита Головатенко