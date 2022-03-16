В Ново-Савиновском районе Казани со вчерашнего дня наблюдаются перебои с электричеством
В Ново-Савиновском районе Казани наблюдаются перебои с электричеством. Жители сообщают, что проблемы начались еще вчера.
Как рассказали «Реальному времени» очевидцы, в некоторых домах утром в среду нет света, а на перекрестке улиц Мусина и Чуйкова не работают светофоры. В настоящее время автомобилисты едут так, как считают нужным. На перекрестке образовалась пробка.
Сегодня ночью и вчера днем в ряде домов тоже отключали свет. Жители домов рассказали, что электроэнергии не было в обоих случаях около 1,5—2 часов. Перебои с электричеством наблюдались не только в жилых домах, но и в некоторых магазинах.
Вчера на линии АО «Сетевая компания» сообщали нашему изданию, что отключение света во вторник было аварийным. Точную причину отключения не уточняли.Общество Татарстан
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