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В Ново-Савиновском районе Казани произошло аварийное отключение света

16:56, 15.03.2022
В Ново-Савиновском районе Казани произошло аварийное отключение света
Фото: pixabay.com

В Ново-Савиновском районе Казани произошло аварийное отключение света. Об этом «Реальному времени» сообщили на линии АО «Сетевая компания».

По состоянию на 15.55 свет отключен по улицам Амирхана и Мусина. Ориентировочный срок восстановления — 2 часа.

Причина отключения не уточняется.

Фото: pxhere.com

В январе в Московском районе Казани были кратковременные отключения и включения электроэнергии. Причиной стала авария на линиях Казанских электрических сетей. Сообщалось, что в районе проспекта Ибрагимова оборвался провод.

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