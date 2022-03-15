В Ново-Савиновском районе Казани произошло аварийное отключение света
В Ново-Савиновском районе Казани произошло аварийное отключение света. Об этом «Реальному времени» сообщили на линии АО «Сетевая компания».
По состоянию на 15.55 свет отключен по улицам Амирхана и Мусина. Ориентировочный срок восстановления — 2 часа.
Причина отключения не уточняется.
В январе в Московском районе Казани были кратковременные отключения и включения электроэнергии. Причиной стала авария на линиях Казанских электрических сетей. Сообщалось, что в районе проспекта Ибрагимова оборвался провод.
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