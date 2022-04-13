Ночью и утром 14 апреля в Татарстане ожидается туман

Фото: Максим Платонов

В Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, ночью и утром в четверг, 14 апреля, местами в Татарстане, в том числе и в Казани, сохранится туман.

Завтра республика окажется под влиянием поднимающегося с юга циклона и его атмосферных фронтов — пройдут дожди. Ночью ожидается от +1 до +6 градусов. Днем потеплеет до +9—14 градусов, а на востоке республики — до +18.

Фото: pixnio.com

Вчера в Татарстане также сохранялся туман, а максимальная температура воздуха днем составляла от +11 до +16 градусов.

10 апреля из-за тумана с видимостью 500 м и менее в аэропорту Казани на 18.30 было задержано 11 рейсов на вылет и прилет. Среди задержанных авиарейсов на вылет из столицы Татарстана оказались три до Москвы, два до Санкт-Петербурга и один до Екатеринбурга. Прилететь в Казань позднее вынуждены были два самолета из Северной столицы и по одному из Сочи, Москвы и Махачкалы. На 20.50 количество задержанных авиарейсов снизилось до четырех.

Максим Кокунин