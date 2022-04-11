Завтра в Татарстане ожидается туман

Синоптики предупредили татарстанцев о сохранении неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Ночью и в первой половине дня 12 апреля местами на территории Татарстана и в Казани сохранится туман с видимостью 500 м и менее.

Фото: pxhere.com

Вчера на территории Татарстана также сохранялся туман с видимостью 500 м и менее. Из-за него в аэропорту Казани на 18.30 было задержано 11 рейсов на вылет и прилет. Среди задержанных авиарейсов на вылет из столицы Татарстана оказались три до Москвы, два до Санкт-Петербурга и один до Екатеринбурга. Прилететь в Казань позднее вынуждены были два самолета из Северной столицы и по одному из Сочи, Москвы и Махачкалы. На 20.50 количество задержанных авиарейсов снизилось до четырех.



Сегодня в республике также ожидается облачная погода, без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха днем составит +12..+17 градусов.

Во вторник в Татарстане также прогнозируется теплая погода без осадков. Ночью температура опустится до -1..+4 градусов, днем — +11..+16 градусов. В среду в республике ожидается до +15 градусов тепла.

Максим Кокунин