Сегодня в Татарстане ожидается туман и до +16 градусов
Во вторник, 12 апреля, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. В первой половине дня местами туман.
Ветер восточный слабый до умеренного, сообщается на сайте Гидрометцентра республики.
Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +11 до +16 градусов. В Казани ожидается от +14 до +16 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +12 до +16 градусов.Общество Татарстан
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