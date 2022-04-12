Новости общества

06:59 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается туман и до +16 градусов

05:29, 12.04.2022
Сегодня в Татарстане ожидается туман и до +16 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 12 апреля, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. В первой половине дня местами туман.

Ветер восточный слабый до умеренного, сообщается на сайте Гидрометцентра республики.

Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +11 до +16 градусов. В Казани ожидается от +14 до +16 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +12 до +16 градусов.

Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также