В Татарстане на этой неделе ожидаются дожди и до +18 градусов

В Татарстане на этой неделе сохранится теплая погода. По прогнозу Гидрометцентра республики, в восточных районах в ближайшие дни воздух может прогреться до +18 градусов. Вместе с этим республику ожидает дождливая погода.

Во вторник и среду, 12—13 апреля, в Татарстане осадки маловероятны, заявляют синоптики. Завтра ночью и в первой половине дня местами возможен туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее. Ночью ожидается от-2 до +4 градусов, а днем потеплеет до +11—16.

В четверг, 14 апреля, Татарстан окажется под влиянием поднимающегося с юга циклона и его атмосферных фронтов — пройдут дожди. Ночью ожидается от +1 до +6 градусов. Днем потеплеет до +9—14 градусов, а на востоке республики — до +18.

Фото: Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, 15 апреля, в Татарстане вновь пройдут дожди. Ночью прогнозируется от +1 до +6 градусов. Днем потеплеет до +6—11 градусов.

В субботу, 16 апреля, в Татарстане снова прогнозируется небольшой дождь. Днем потеплеет до +9—14 градусов.

Как обратили внимание в Гидрометцентре Татарстана, в воскресенье, 10 апреля, в республике местами наблюдался небольшой дождь. Днем зафиксировано от +5 до +11 градусов, ночью — от 0 до +4. Из-за дождя и слабого ветра в республике образовался густой туман с ухудшением видимости до 100—200 метров — в казанском аэропорту из-за этого задерживалось несколько авиарейсов.

Фото: Максим Платонов

Сегодня днем в Татарстане существенных осадков не наблюдается, сообщили в Гидрометцентре республики. На западе утром наблюдался туман. В полдень зарегистрировано +6—11 градусов в западных районах и до +13—17 градусов в восточных.

Апрель в Татарстане начинался с обильных осадков — снега, в том числе мокрого, и дождей. Как рассказывал «Реальному времени» доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев, за первые четыре дня месяца выпало около 25 мм осадков при месячной норме в 33 мм.



Татьяна Демина