В США фьючерсы на газ торгуются в районе максимального значения с ноября 2008 года

В США стоимость фьючерсов на природный газ находится у максимальных значений с ноября 2008 года в $240 за 1 тысячу кубометров. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные торгов.

Майский фьючерс на природный газ в США на Нью-Йоркской бирже дорожал на 0,11% и составлял примерно $237,5 за тысячу кубометров. Максимальное значение составило около $248. На таком уровне цены находятся впервые с ноября 2008 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце марта президент США Джо Байден назвал рекордный рост топливных цен на американском рынке «подорожанием Путина».



На этой неделе специалисты Библиотеки палаты общин британского парламента допустили дальнейший рост счетов для потребителей в октябре 2022 года после анализа уровня цен на энергоносители за последний год. Комитет по денежной политике Банка Англии оценил возможное повышение верхнего предела цен в октябре 2022 года примерно в 35%. Другие комментаторы предполагали, что предел может вырасти на величину вплоть до 50%.



Татьяна Леухина