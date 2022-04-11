В Великобритании допустили рост счетов за газ и электроэнергию на 50%

Специалисты Библиотеки палаты общин британского парламента допустили дальнейший рост счетов для потребителей в октябре 2022 года после анализа уровня цен на энергоносители за последний год, с материалом ознакомился RT.



В марте этого года, как указывается в документе, Комитет по денежной политике Банка Англии оценил возможное повышение верхнего предела цен в октябре 2022 года примерно в 35%. Другие комментаторы предполагали, что предел может вырасти на величину вплоть до 50%.

В начале марта 2022 года цены превышали прошлогодние примерно в десять раз. С тех пор они немного снизились, но все еще остаются высокими. Такой уровень цен уже вызывает трудности у некоторых категорий населения.

Подчеркивается, что обеспокоенность ростом цен касается в том числе его воздействия на уязвимые домохозяйства, «в особенности те, которые страдают от «топливной нищеты» и могут не иметь возможности нормально отапливать свои дома», — сказано в документе.

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В 25 крупнейших городах Великобритании в начале апреля проходили массовые протесты. Акции протеста проходят на фоне повышения ценового порога на газ и электричество на 54%. Из-за этого годовая инфляция по итогам февраля достигла в Британии рекордного за 30 лет уровня — 6,2%. Подробнее о протестах в Европе — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко