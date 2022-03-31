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Байден назвал рекордный рост цен на топливо «подорожанием Путина»

23:15, 31.03.2022
Байден назвал рекордный рост цен на топливо «подорожанием Путина»
Фото: сommons.wikimedia.org

Президент США Джо Байден назвал рекордный рост топливных цен на американском рынке «подорожанием Путина». Его слова приводит «РИА Новости».

— Сейчас подорожание Путина бьет по американцам на автозаправках, — заявил он.

При этом американский лидер отметил, что подорожание топлива началось еще до событий на Украине из-за постпандемийного восстановления спроса, за которым не поспевало предложение.

Фото: pixabay.com

Сегодня Байден объявил, что США будут ежедневно высвобождать из стратегических резервов 1 млн баррелей нефти на шестимесячный период. Из стратегических резервов будет выделено более 180 миллионов баррелей.

Татьяна Леухина
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