Глава ПСО «Казань» Зиганшин провел экскурсию для Путина и Лукашенко на космодроме Восточный

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Глава ПСО «Казань» Равиль Зиганшин провел экскурсию для президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в рамках их визита на космодром Восточный. Казанская компания строит вторую очередь объекта.



Путин и Лукашенко совершили облет территории на вертолете. Главы государств ознакомились с ходом строительства космодрома и его инфраструктурных объектов. Также они посетили строительные площадки командного пункта и стартового сооружения для ракет-носителей «Ангара», сообщается на сайте Кремля.

В ходе визита белорусский президент заявил, что Минск готов в сжатые сроки отправить своих специалистов и строителей для развития космодрома. Подробнее — в материале «Реального времени».

Сегодня, 12 апреля, отмечается День космонавтики. В день первого полета человека в космос Путин сообщил, что Россия возобновит лунную программу. Речь идет о запуске автоматического аппарата «Луна-25». По словам президента, страна намерена последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на давление извне.



Диана Жиленкова