Правительство России освободило ИТ-компании от плановых проверок на три года

Правительство России освободило ИТ-компании страны от плановых проверок при осуществлении государственного и муниципального контроля сроком на три года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, соответствующее постановление уже подписано. Сделано это по поручению президента страны Владимира Путина.

Фото: realnoevremya.ru

Он также добавил, что действующий до конца года мораторий на плановые и внеплановые проверки распространяется на все российские компании, а не только на малый и средний бизнес. Исключение составляют случаи, когда речь идет о безопасности жизни и здоровья граждан.

8 марта президент России Владимир Путин подписал закон, в котором содержится комплекс социально-экономических мер по поддержке граждан и бизнеса, в том числе и введение моратория на проверки. 11 марта стало известно, что правительство выделит 1 трлн рублей на первоочередные меры по поддержке экономики. Из них 3,5 млрд рублей направят на обнуление налога на прибыль для ИТ-компаний.

Дарья Акимова