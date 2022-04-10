В Иннополисе разрабатывают более 50 ИТ-решений для замены зарубежных аналогов

Фото: Василий Иванов

В Иннополисе разрабатывается более 50 ИТ-решений, готовых заменить зарубежные аналоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя премьер-министра Татарстана Романа Шайхутдинова.

По его словам, среди них есть операционная система для мобильных и настольных устройств, офисный пакет, цифровая платформа для управления морскими робототехническими комплексами, беспилотные легковые и грузовые автомобили, блокчейн-платформа, платформа мониторинга разработки месторождений и другие.

Шайхутдинов рассказал, что Иннополис предложил федеральным и региональным властям, а также компаниям с государственным участием использовать в работе российские ИТ-решения, разрабатываемые резидентами особой экономической зоны и Университета Иннополис. Также отмечается, что решения, предложенные Иннополисом, внесены Минцифры России в перечень рекомендованных решений для замены иностранного ПО и ИТ-сервисов.

Фото: Максим Платонов

В марте стало известно, что Университет Иннополис разработает для Минпромторга России сервис на основе искусственного интеллекта для поиска продукции в каталоге Государственной информационной системы промышленности. Его создадут специалисты Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта совместно с работниками ведомства.



Дарья Акимова