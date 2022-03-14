Силуанов заявил, что предприятия ушедших из РФ компаний могут подвергнуться ускоренному банкротству

Фото: Максим Платонов

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что предприятия иностранных компаний, которые ушли из России, могут быть подвергнуты механизму банкротства в период от 3 до 6 месяцев. Об этом пишет ТАСС.

— Теперь по тем решениям, которые связаны с закрытием предприятий и уходом компаний. У нас предусмотрен и разработан для этого особый механизм — механизм ускоренного банкротства, ускоренного временного управления компанией и, соответственно, продажи этой компании новым собственникам. Такой механизм будет осуществляться в период от трех до шести месяцев в зависимости от того, как настроены собственники таких компаний, — сказал он.

В тоже время он отметил, что Россия хочет, чтобы иностранные компании продолжали работать в стране, так как их уход не выгоден никому, информирует «РИА Новости».

— Нам хотелось бы, чтобы компании продолжали здесь работать. Потому что в иностранных компаниях работают российские работники, потребляется российская продукция, производится дополнительный валовый продукт — заявил министр.

Фото: wikipedia.org / Ludvig14

На прошлой неделе министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что Россия продолжит создавать условия для развития иностранных компаний, исполняющих обязательства перед персоналом и потребителями. По его словам, речь идет о компаниях, которые заморозили инвестиции в России, но продолжают производство. Он дополнил, что только считанные единицы заявили о приостановке деятельности в РФ.



Максим Кокунин