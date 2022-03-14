Силуанов заявил, что предприятия ушедших из РФ компаний могут подвергнуться ускоренному банкротству
Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что предприятия иностранных компаний, которые ушли из России, могут быть подвергнуты механизму банкротства в период от 3 до 6 месяцев. Об этом пишет ТАСС.
— Теперь по тем решениям, которые связаны с закрытием предприятий и уходом компаний. У нас предусмотрен и разработан для этого особый механизм — механизм ускоренного банкротства, ускоренного временного управления компанией и, соответственно, продажи этой компании новым собственникам. Такой механизм будет осуществляться в период от трех до шести месяцев в зависимости от того, как настроены собственники таких компаний, — сказал он.
В тоже время он отметил, что Россия хочет, чтобы иностранные компании продолжали работать в стране, так как их уход не выгоден никому, информирует «РИА Новости».
— Нам хотелось бы, чтобы компании продолжали здесь работать. Потому что в иностранных компаниях работают российские работники, потребляется российская продукция, производится дополнительный валовый продукт — заявил министр.
На прошлой неделе министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что Россия продолжит создавать условия для развития иностранных компаний, исполняющих обязательства перед персоналом и потребителями. По его словам, речь идет о компаниях, которые заморозили инвестиции в России, но продолжают производство. Он дополнил, что только считанные единицы заявили о приостановке деятельности в РФ.
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