В татарстанском отделении ЛДПР предложили назвать один из казанских скверов именем Жириновского

В татарстанском отделении фракции ЛДПР предложили установить памятник лидеру партии Владимиру Жириновскому в Казани.



— Мы хотим увековечить память о человеке, который всегда думал о народе. И неважно будь то памятник, сквер или улица. <…> Владимир Вольфович 30 лет работал на благо страны и отдал половину жизни России. Теперь просим Россию дать скверу название в его честь! — сказано в обращении к мэру Казани Ильсуру Метшину.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался после тяжелой и продолжительной болезни 6 апреля. В партии смерть политика назвали ударом для всей России и армии его сторонников. Временно исполнять обязанности главы фракции ЛДПР будет председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. В связи со смертью Жириновского в том числе выразил соболезнования президент Татарстана Рустам Минниханов.

8 апреля президент России Владимир Путин и заместитель председателя Совета Безопасности страны Дмитрий Медведев простились с Жириновским.

Маргарита Головатенко