В Татарстане провели более 6 млн исследований на COVID-19

В Татарстане провели 6 002 235 лабораторных исследований на наличие COVID-19, в том числе за минувшие сутки — 11 914 исследований. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по РТ.

За минувшие сутки в республике выявили 254 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в Татарстане подтвердилось 140 119 случаев COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За минувшие сутки в России выявили 11 855 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране зарегистрировали 18 007 915 человек.



По состоянию на 11 марта, в Татарстане прививку против коронавируса сделали 2 508 996 граждан. Из них 1 926 123 человека завершили курс вакцинации. Курс ревакцинации прошли уже 288 845 жителей республики.

Татьяна Леухина