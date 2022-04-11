За сутки в Татарстане зарегистрировали 254 случая заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 254 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 140 119 случаев COVID-19.
По данным оперштаба России, за минувшие сутки в республике выздоровели 264 человека. Общее число выздоровевших в республике достигло 133 539 человек.
Умерли за весь период 1 914 заболевших, в том числе пятеро за сутки.
Вчера сообщалось, что в Татарстане зарегистрировали 256 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».
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