В России за сутки выявили 11 855 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 11 855 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 18 007 915 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 11 апреля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 26 755 человек, всего выздоровевших — 17 239 857 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 248 россиян, всего от инфекции скончались 371 964 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что за сутки в России выявили 13 056 случаев заболевания коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко