За сутки в России выявили 13 056 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 13 056 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране 17 996 060 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 10 апреля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 29 372 человека, всего выздоровевших — 17 213 102 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 259 россиян, всего от инфекции скончались 371 716 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в России за сутки выявили 13 573 случая заболевания коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко