За сутки в России выявили 13 056 случаев заболевания коронавирусом
За последние сутки в России выявили 13 056 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране 17 996 060 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
По данным на 10 апреля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 29 372 человека, всего выздоровевших — 17 213 102 человека.
За сутки коронавирус унес жизни 259 россиян, всего от инфекции скончались 371 716 человек.
Вчера сообщалось, что в России за сутки выявили 13 573 случая заболевания коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым