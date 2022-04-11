Магдеев: жители должны сами определять, нужна ли во дворе парковка

Фото: Ринат Назметдинов

В Челнах дан старт ремонтным работам в городских дворах по программе «Наш двор». В этом году благоустроят 119 дворов, общий бюджет программы составит 1,8 млрд рублей.



Мэр Челнов Наиль Магдеев поручил ответственным лицам взять ход реализации программы на особый контроль и заявил, что многие моменты благоустройства челнинцы должны определять самостоятельно:

— Жители города самостоятельно должны определять, нужна парковка или нет, потому что они являются хозяевами своих территорий. Если нужна жителям двора парковка, то в рамках определенного лимита нужно выполнить эту работу. Если жители считают, что им парковка не нужна и деревья убирать не надо — никто не настаивает, — сказал он.

Фото: nabchelny.ru

В конце марта стало известно, что в Татарстане расширили список дворов многоквартирных домов, которые планируют отремонтировать и благоустроить. В Казани перечень пополнился 45 новыми объектами, в Набережных Челнах добавлены еще 38 дворов, в Альметьевском районе — 24, в Заинском районе — 21, в Елабужском районе — 15 и так далее.

В республике 15 апреля стартует онлайн-голосование за объекты благоустройства общественных пространств и дворов республики на 2023 год, оно завершится 30 мая.

Маргарита Головатенко