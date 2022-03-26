В Татарстане расширили список дворов, где проведут ремонт и благоустроят территорию

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане расширили список дворов многоквартирных домов, которые планируют отремонтировать и благоустроить. Об этом рассказала заместитель директора Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Венера Камалова.

По ее словам, в Казани список пополнился 45 новыми объектами, в Набережных Челнах добавлены еще 38 дворов, в Альметьевском районе — 24, в Заинском районе — 21, в Елабужском районе — 15 и др.

Фото: Максим Платонов (архив)

Отмечается, что в 31 муниципальном образовании свыше 80% схем благоустройства объектов отправлены на проверку. Менее 50% от всех схем благоустройства загружено в 4 муниципальных образованиях, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

В начале недели сообщалось, что в Казани на программу «Наш двор» дополнительно выделят около 500 млн рублей. Данные средства прибавятся к уже выделенным городу на текущий год 2 млрд рублей.

Диана Жиленкова