В Татарстане с 15 апреля до 30 мая пройдет голосование по отбору объектов благоустройства

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане 15 апреля стартует онлайн-голосование за объекты благоустройства общественных пространств и дворов республики на 2023 год, оно завершится 30 мая, сообщил президент республики Рустам Минниханов в ходе совещания в Доме правительства.



По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в этом году планируется благоустроить 27 общественных пространств и шесть объектов-победителей Конкурса малых городов и исторических поселений. В этом году на территории Татарстана предусмотрено обустройство 65 объектов по федеральным и региональным программам.

— Жителям республики предстоит определить приоритетные проекты из 204 общественных пространств во всех городах и районах республики. И из более 3 тысяч придомовых территорий по программе «Наш двор, — сказал Минниханов.

Как уточнил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов, проведение ежегодного рейтингового голосования при выборе проектов общественных пространств с 2018 года стало обязательным условием реализации федеральной программы.

Напомним, именно Татарстан семь лет назад стал родоначальником федерального проекта по формированию комфортной городской среды. Затем Минстрой России предложил транслировать опыт республики на всю страну.

Маргарита Головатенко