В Татарстане утвердили даты проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам

Фото: Ринат Назметдинов

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об утверждении даты проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам.



Согласно тексту документа, 2 мая определено днем, на который в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями приходится начало проведения праздника Ураза-байрам. Курбан-байрам пройдет 9 июля.

Фото: Максим Платонов

В этом году месяц Рамадан стартовал 2 апреля. Нисаб для выплаты закята составит 620 тысяч рублей (по золоту). Для выплаты фитр-садака установлен размер нисаба 58 тысяч рублей (по серебру), минимальный размер фитра-садака — 150 рублей, а для обладателей нисаба закята — 800 рублей.

Напомним, в прошлом году Ураза-байрам и Курбан-байрам прошли 13 мая и 20 июля соответственно. Оба праздника являются выходными днями в Татарстане

Дарья Пинегина