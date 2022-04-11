В Татарстане утвердили даты проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам
Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об утверждении даты проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам.
Согласно тексту документа, 2 мая определено днем, на который в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями приходится начало проведения праздника Ураза-байрам. Курбан-байрам пройдет 9 июля.
В этом году месяц Рамадан стартовал 2 апреля. Нисаб для выплаты закята составит 620 тысяч рублей (по золоту). Для выплаты фитр-садака установлен размер нисаба 58 тысяч рублей (по серебру), минимальный размер фитра-садака — 150 рублей, а для обладателей нисаба закята — 800 рублей.
Напомним, в прошлом году Ураза-байрам и Курбан-байрам прошли 13 мая и 20 июля соответственно. Оба праздника являются выходными днями в Татарстане
Справка
Фидия — милостыня, выплачиваемая за те дни, когда люди по объективным причинам не могут держать пост. Те, кто не может поститься в месяц Рамазан, могут поститься в другие месяцы, а те, кто не может поститься вовсе, должны платить фидию. Фидию можно выплачивать деньгами.
Фитр-садака является обязательной (ваджиб) для каждого мусульманина. Фитр-садака раздают нуждающимся. Этот вид садака должны давать все, кроме немусульман и бедных. Глава семьи платит фитр-садака за всех членов семьи и тех, кто находится на его попечении, из своего дохода. При достижении совершеннолетия сына, он должен стремиться платить фитр-садака из своих средств. При отсутствии такой возможности эта обязанность ложится на других мужчин в семье.
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