В жилом доме в Подмосковье произошел взрыв газа, есть погибшие

В жилом пятиэтажном доме в подмосковном Ступино взорвался газ, сообщает «РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.



В результате случившегося погибли два человека. Пять человек пострадали, из них — один ребенок. Как сообщил источник ТАСС, по предварительным данным, под завалами дома нет людей.

Инцидент произошел в 5.54 на Центральном переулке, дом 4, на четвертом этаже. На четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели, на четвертом этаже разрушились внутренние перегородки двух квартир. На третьем этаже тоже разрушена перегородка, перекосило стены. Окна выбиты также на третьем и втором этажах.

Причиной взрыва, по предварительным данным, стала утечка газа из-за неисправности газового оборудования.



Хлопок бытового газа произошел 9 апреля в доме №7 по улице Габишева в Казани. В результате погиб 33-летний мужчина. По этому факту возбуждено уголовное дело. Пожар мог вызвать взрыв газа — именно по этому факту прокуратура начала проверку. В Комитете ЖКХ Казани сообщили, что видимых повреждений несущих конструкций дома нет. Жителей подъезда, в котором находится пострадавшая квартира, пустили домой примерно через три часа после случившегося. Жильцы остальных подъездов могли беспрепятственно попасть в свои квартиры.

Маргарита Головатенко